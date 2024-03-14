Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Ramazan Bayramı bu sene 10 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor. Turizmciler, 8 Nisan Pazartesi gününün de resmi tatil ilan edilip, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasını istiyor.
Turizmde Ramazan Bayramı tatili hazırlıkları başladı. Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor.
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Turizmciler, 8 Nisan'ın tatil edilmesini ve bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını talep ediyor.
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Sektör temsilcileri, kararın erken açıklanmasının sektör için olumlu olacağının altını çiziyor.
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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), bayram tatili ile ilgili kararın erken açıklanması için çağrıda bulundu.
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