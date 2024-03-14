AjansHaber.com.tr Gündem Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Ramazan Bayramı bu sene 10 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor. Turizmciler, 8 Nisan Pazartesi gününün de resmi tatil ilan edilip, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasını istiyor.

Turizmde Ramazan Bayramı tatili hazırlıkları başladı. Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor.

1 7

Turizmciler, 8 Nisan'ın tatil edilmesini ve bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını talep ediyor. 

2 7

 Sektör temsilcileri, kararın erken açıklanmasının sektör için olumlu olacağının altını çiziyor.

3 7

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), bayram tatili ile ilgili kararın erken açıklanması için çağrıda bulundu.

4 7