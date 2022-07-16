Bayram tatili dönüşü yollarda yoğunluk yaşanıyor

Kurban Bayramı'nın ardından yaşadıkları şehirlere dönen tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde akıcı yoğunluğa neden oldu.

Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde, dönüşe geçen tatilciler nedeniyle yoğunluk artmaya başladı.

Otoyolun Gerede mevkisindeki akıcı yoğunluk, Yeniçağa, Bolu, Elmalık, Bolu Dağı Tüneli ve viyadüklerde de zaman zaman görülüyor.

Güzergahlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, sürücüleri emniyet kemeri takmaları, hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıyor.

Yarın tatilin son günü olması nedeniyle yoğunluğun daha da artması bekleniyor.

Muğla'da tatilciler dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu

Bayram tatili için Güney Ege'nin gözde turizm merkezleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Ula başta olmak üzere Muğla'nın ilçelerini tercih edenlerin önemli bir kısmı dönüş yolculuğuna başladı.

Özel araçlarıyla yola çıkanlar ile Dalaman ve Bodrum havalimanlarına gidenler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Bodrum ilçesinde Konacık Atatürk Bulvarı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Yokuşbaşı mevkisindeki ana yol güzergahında trafik yoğunlaştı. Polis ekiplerinin, ulaşımın yavaşladığı kavşaklarda gerekli önlemleri alması sayesinde trafik akışı sürdü.

Fethiye'de dönüşe geçen tatilciler, Fethiye-Ölüdeniz kara yolunda yoğunluk oluşturdu.

Marmaris ve Datça'dan dönen tatilciler ise Marmaris-Ula kara yolu ile Menteşe ilçesi girişinde yoğunluk oluşturdu.

Polis ve jandarmanın trafik ekipleri, kavşaklarda önlemler alıp sürücülere yönlendirmelerde bulundu.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu yaşandı

Bayram dolayısıyla İstanbul ve çevre illerden güneye seyahat eden tatilcilerin dönüş yolculuğu sürdü.

İki günlük idari izin ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile tatillerini uzatanlardan dolayı otoyolun Bursa'daki güzergahlarında zaman zaman araç yoğunluğu yaşandı.

Hem İstanbul hem de İzmir yönlerinde akıcı bir trafik olduğu gözlenen otoyolda ekipler önlemlerini artırdı.

Samsun-Ankara kara yolu

Tatilciler, Samsun-Ankara kara yolunda da trafik yoğunluğuna neden oldu.

Çok sayıda tatilcinin yola çıkmasıyla önemli geçiş güzergahlarından Samsun'un Havza ilçesinde, İstanbul ve Ankara istikametinde kara yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Trafik ekipleri, bölgede önlem alarak araçların geçişinde sorun yaşanmaması için uğraş veriyor.

Edremit Körfezi'ndeki kara yolları

Yaşadıkları kentlere dönmek üzere yola çıkan tatilciler, sabah erken saatlerden itibaren Edremit-Balıkesir-Bursa, Edremit-Çanakkale ve Edremit-İzmir kara yollarında yoğunluk oluşturdu.

Araç yoğunluğunun yaşandığı kavşaklarda polis ekipleri önlemlerini artırdı. Ekipler, bazı bölgelerde trafik ışıkları yerine kendileri sürücüleri yönlendirdi.

Edremit Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Amirliği ekipleri, ulaşımın akıcı bir şekilde sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı, sürücü ve yolculara mesajla uyardı

İçişleri Bakanlığı, dönüş yolculuğuna geçen sürücüler ve yolcular için tüm GSM operatöründen vatandaşların cep telefonlarına kısa mesaj gönderdi. Mesajda, "Dönüş yolunda emniyet kemeri takılı, telefon uzağınızda, hızınız yasal sınırda olsun. Sevdiklerimize kavuşmak için trafik kurallarına uyalım. İyi yolculuklar" denildi.