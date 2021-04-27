AjansHaber.com.tr Gündem Kamu çalışanları için idari izin kararı

Bayram tatili 9 gün oldu

Kamu çalışanları 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli sayılacak.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı bayram tatiline ilişkin genelge yayımladı.

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla tüm çalışanların 10 Mayıs Pazartesi, 11 Mayıs Salı günleri tam gün, arife günü olan 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılmaları kararlaştırıldı.

Böylece bayram tatili önceki ve sonraki hafta sonları da birleştirildiğinde 9 güne çıkmış oldu.

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