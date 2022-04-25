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Bayram tatili 9 gün olacak mı? Gözler bu toplantıda!

Milyonların gözü bugün Beştepe’de toplanacak olan Kabine Toplantısı’na çevrildi. Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleşecek toplantıda bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.

Toplantıda Türkiye'nin iç ve dış gündemi ile ekonomiye dair gelişmeler ele alınacak.

Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Ramazan Bayramı yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri olan bayram tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı kararının da toplantıda alınması bekleniyor.

Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Tatile 2 gün daha ilave edilmesi gerekiyor

Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil edilmesi gerekiyor.

İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanacak.

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