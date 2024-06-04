Kabine bugün toplanıyor!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümetin seçimlerin ardından geçen 1 yılda yaptığı çalışmaları kabine sonrası açıklayacak. Ayrıca milyonlarca vatandaşın merakla beklediği bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı da bugün belli olacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Erdoğan, seçimlerin ardından geçen 1 yıllık süre zarfında hükümetin yaptığı çalışmaları kamuoyu ile paylaşacak.
Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
Kabinenin en önemli gündemlerinden biri Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmaması olacak. Özellikle turizm sektöründe bu yöndeki beklentiler artmış durumda. 16-17-18 ve 19 Haziran'a denk gelen bayram tatiline 2 gün daha eklenirse, toplam tatil 9 güne çıkacak.
Fahiş fiyatla mücadele
Beştepe'deki toplantıda, ekonomi programı ele alınacak, alım gücünü yükseltme ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek.
Yargı paketi ve terörle mücadele
Kabinenin bir diğer önemli başlığı, terörle mücadele olacak. Hazırlıkları süren 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor. Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ateşkes çabaları da gündemde olacak.
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