Kabine bugün toplanıyor!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Erdoğan, seçimlerin ardından geçen 1 yıllık süre zarfında hükümetin yaptığı çalışmaları kamuoyu ile paylaşacak.

Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?

Kabinenin en önemli gündemlerinden biri Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmaması olacak. Özellikle turizm sektöründe bu yöndeki beklentiler artmış durumda. 16-17-18 ve 19 Haziran'a denk gelen bayram tatiline 2 gün daha eklenirse, toplam tatil 9 güne çıkacak.

Fahiş fiyatla mücadele

Beştepe'deki toplantıda, ekonomi programı ele alınacak, alım gücünü yükseltme ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek.

Yargı paketi ve terörle mücadele

Kabinenin bir diğer önemli başlığı, terörle mücadele olacak. Hazırlıkları süren 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor. Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ateşkes çabaları da gündemde olacak.