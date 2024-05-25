Bayram ikramiyeleri bayramdan önce hesaplarda

Bakan Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyeleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Işıkhan Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK)sosyal açıdan emeklilere hizmet verecek, sosyal yönü de olan bir kurum haline dönüştürdüklerine dikkati çekti.

Bayram emeklilerin ikramiye ödemeleri için takvimlendirme çalışmasının devam ettiğini belirten Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

Bu çerçevede emeklilerimizin ekonomik refahı, sosyal refahı, çalışma yaşamıyla ilgili kültürel miras ve kuşaklar arası aktarım ve bilimsel faaliyetler olmak üzere 4 ana başlık altında çalışmalarımızı yürüteceğiz. Öncelikle bayram ikramiyelerini 3 bine yükselttik, takvimlendirme çalışması devam ediyor, bayramdan önce vereceğiz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yakın zamanda takvim açıklanacak.

Kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 551 emeklimiz var. Bunların dışında özellikle sosyal hayata dair, emeklerimizin yararlanabilecekleri hizmetler için dinamik ve kullanışlı bir altyapı oluşturacağız.

Emeklilerimiz bizim için çok değerli, kıymetli. Yaklaşık 22 yıllık iktidarımızda emeklilere yönelik çalışmalara tanıklık ettiniz. Son dönemde gündemde tutulan tartışmalar dolayısıyla bu yaptıklarımız görülmeyebiliyor. Emeklileri sadece oy deposu olarak gören, seçimden seçime hatırlayan, oy devşirmek için emeklilerimiz hakkında her türlü yalana yanlışa başvuran muhalefetin aksine biz emeklilerimizi her anlamda eskisinden daha iyi hale getirdik. Bundan sonra da hizmetlerimizi sürekli geliştirmeye ve emeklilerimizi sadece ekonomik olarak değil sosyal olarak da güçlendirmeye devam edeceğiz.

Bayram ikramiyesi ne kadar?

Emeklilere, yılda iki kez olmaz üzere dini bayramlarda bayram ikramiyesi ödeniyor.

2024 için bayram ikramiyesi 3 bin lira olarak uygulanıyor.

SSK emeklilerine normal şartlarda her ayın 17’si ve 26’sı arasında ödeme yapılırken Bağ-Kur emeklilerine maaşları 25-28’inde veriliyor.

Kurban Bayramı'nda bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağının ise yakın zamanda duyurulacağı açıklandı.