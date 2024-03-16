Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri, Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kalması nedeniyle gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin bu yıl yüzde 50 artışla 3 bin lira olarak hesaplara yatırılacağını söylemişti. Peki ikramiyeler ne zaman hesaplara yatacak?
2024 emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri, Ramazan Bayramı'nda ikramiye alacak olan milyonlarca emekli tarafından sorgulanmaya başladı.
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Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri, bu yıl yüzde 50 artışla 3 bin lira olarak hesaplara yatırılacak.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılının Emekçileri İftar Programı'nda emeklilere yatıralacak bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatırmış olacağız."dedi
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