Bayram: “Engelli ve Yaşlı Bakanlığı kurulsun”

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) üyesi çocuklarla Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla misafirlerinin bulunduğunu ifade ederek, vakfın kuruluşunun 41. yılı olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de 10 milyonun üzerinde engelli ailesi bulunduğunu ve bu durumdan 40 milyon insanın etkilendiğini anlatan Bayram, "Onların sorunu hepimizin sorunu. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde 20 yılda bu konuda sessiz devrim gerçekleşti. Engelliler memur, öğretmen, hakim olamazken, memur, öğretmen ve hakim oldular." diye konuştu.

Serkan Bayram, Cumhuriyet'in 2. yüzyılının, kimsenin engelinden dolayı geri kalmadığı bir dönem olmasını dilediklerini belirtti.

Farklı engele sahip olanların farklı sorunlarının ve sıkıntılarının bulunduğunu dile getiren Bayram, ayrıca 2050 yılında Türkiye'nin yaşlı nüfusunun sayısının artacağını söyledi. Bayram, "Engelli ve Yaşlı Refahı Bakanlığı kurulması Türkiye için elzemdir, dünyamız için de ihtiyaçtır. Er ya da geç kurulacaktır, kalben inanıyorum, inşallah bizim iktidarımıza nasip olur." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel seçimlerin yaklaştığını kaydederek, bütün partilerin genel başkanlarına çağrıda bulunan Bayram, "Engelli büyükşehir belediye başkanı, engelli ilçe belediye başkanı, engelli meclis üyesi göstersinler." ifadesini kullandı.

Bayram, Zihinsel Engelliler Federasyonu Genel Başkanı Aynur Dankaz ve beraberindeki engelli çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.