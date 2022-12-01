Bayram: "Buğday Tanesi umut verici bir film”

TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, engelliler konusunda sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde değil her gün farkındalık içinde olunması gerektiğini belirtti.

Engellilerin haklarına yönelik bütün yasal düzenlemelerin tüm siyasi partilerin ortak kararıyla yürürlüğe girdiğine işaret eden Bayram, son 20 yılda sessiz devrim gerçekleştirildiğini kaydetti. Yasal düzenlemelere destek veren milletvekillerine teşekkür eden Bayram, "Engellilerin partisi olmaz. Engelliler ittifakı, Türkiye ittifakıdır." dedi.

Cumhuriyetin 100. yılında engellilerin bakanlık, valilik, belediye başkanlığı veya büyükelçilik gibi görevlerde bulunmasını isteyen Bayram, birçok ülkede bu pozisyonlarda engelli kişilerin bulunduğunu ifade etti.

Serkan Bayram, Buğday Tanesi kitabını göstererek, aynı isimli filmin yarın vizyona gireceğini, bilet ücretlerinin tüm Türkiye'de 30 lira olarak belirlendiğini söyledi. Filmin, kendi yaşam öyküsünü konu edindiğini dile getiren Bayram, engelli olma sürecini ve yaşam hikayesini anlattı. Şöhret olmak için değil, engellilerin neleri başarabileceğini göstermek için bu filmi çektiklerini vurgulayan Bayram, herkese umut olmak istediklerini söyledi. Bayram, "Engelli olmayanlar da bu filmi izlediklerinde, 'Adam bu haliyle neler başarmış. Biz niye yapmıyoruz?' diyecekler." sözlerini sarf etti.

Serkan Bayram, filmden elde edilen gelirle İstanbul'da engelliler için yaşam merkezi inşa edileceğini de belirtti.

Filmin Frankfurt Film Festivali'nden davet aldığını bildiren Bayram, "Hollywood'a kadar gidecek ve Türkiye'nin yüz akı bir film olacak. Filmin galası Taksim Atatürk Kültür Merkezi'nde cumartesi günü yapılacak. Filmin çekimlerinde 3 bin 500 kişi görev aldı. Ben, filmin sonunda bir sahnede görünüyorum. Yaşadığım yerlerde çekildi. Meclis'te de çekim yapıldı. Buğday Tanesi umut verici bir film, çocuklara da izletmek lazım." diye konuştu.