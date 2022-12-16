Bayram: “Bazı kurumlar engellemeye çalışıyor”

AK Parti'li Bayram, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, filme büyük bir ilgi olduğunu ifade etti.

Bir haftada 250 bine yakın bilet satılmasına rağmen filmi sinemalarda 80 bine yakın kişinin izlediğini bildiren Bayram, "Sinema sektörü hem 'sinema ölüyor' diyor hem de filmin izlenmemesi için elinden geleni yapıyor." diye konuştu.

Bazı salonlarda filmin gösteriminin hafta içi saat 10.00'da yapıldığına dikkati çeken Bayram, bu seansta izlenmenin az olduğunu; sinemaların da "izlenme zayıf" gerekçesiyle filmi gösterimden kaldırdığını anlattı.

Filmden kar amacı gütmediklerini ve elde edilen gelirle İstanbul'da Engelli Kültür ve Yaşam Merkezi yapacaklarını hatırlatan Bayram, film biletinin 30 TL olduğunu ancak bazı sinema salonlarının fiyatı artırdığını duyduklarını aktardı.

Türkiye genelinde filmin gösteriminde azalma olduğuna işaret eden Bayram, "Burada ben iyi niyet görmüyorum, ideoloji görüyorum. Sinema sektörü önce aynaya kendi bakacak, ağlamayacak." ifadelerini kullandı. Sinema sektörünün yaklaşımını kınadığını dile getiren Bayram, şunları kaydetti:

"Bu filmin siyaseten bir algı operasyonu olduğunu düşünerek engellemeye çalışıyorlar. Sendikaların, bazı kurumların, filmin yasaklanması için tedbir kararı aldırmaya çalıştıklarını duyuyorum. Böyle bir işe girişirlerse altında kalırlar. Bu filmin izlenmesini durduramazlar. Film partiler üstü. Özel okullara Buğday Tanesi filmine gidilmesi yönünde baskı yapıldığı iddiasında bulunan Eğitim-İş Samsun Şube Başkanı Volkan Erken'i kınıyor ve özür dilemeye davet ediyorum."

"Buğday Tanesi" filminin galasına katılan CHP ve İYİ Partili milletvekillerine teşekkür eden Bayram, milletvekillerinin parti ayrımı yapmadan filmin farklı illerde düzenlenen gösterimlerine katıldığını söyledi. Bayram, Meclis'te de "Buğday Tanesi" filminin bir gösteriminin olacağını bildirdi.