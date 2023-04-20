Bayraktar'dan Cem Karaca'lı Kızılelma paylaşımı!
Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'nın videosu paylaştı.
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma göklerde süzülmeye başladı.
Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştığı Kızılelma videosunda Cem Karaca'nın "Sevda Kuşun Kanadında" şarkısını kullandı.
İşte sosyal medyada paylaşım rekorları kıran o video!
Sevda kuşun kanadında…— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 20, 2023
Bugünden…#KIZILELMA ✈️🚀🍎 pic.twitter.com/0jCTCsdGoJ
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