Bayraktar TB3 SİHA'nın özellikleri paylaşıldı!

Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile ilgili olarak Selçuk Bayraktar tarafından yapılan açıklamada, “Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip/kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak geliştiriyoruz. Kanatları katlanıyor, uçak gemisine iniyor, 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor.” ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili olarak T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail DEMİR tarafından geçtiğimiz yapılan açıklamada, “TCG ANADOLU’yu bir silahlı insansız hava aracı gemisinde dönüştürecek çeşitli sabit kanatlı İHA projelerimiz var.” ifadelerine yer verilmişti. SavunamSanayiST.com ise söz konusu SİHA’nin Bayraktar TB3 olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Bayraktar TB2 ile ANKA arasında bir konumda bulunacağı tahmin edilen Bayraktar TB3 için TCG ANADOLU’da birtakım modifikasyon gerçekleştirecek. Bu modifikasyonların sonucunda TCG ANADOLU, Baykar Savunma üretimi Bayraktar TB3 için uçuş operasyonlarına hazır hale getirilecek. Bayraktar TB3’ün, Roketsan tarafından geliştirilen L-UMTAS Anti-Tank Güdümlü Füze (ATGM) sistemini kullanabilecek kapasitede olacağı öngörülüyor. SİHA, TEI üretimi milli bir motor kullanacak.

TCG ANADOLU Amfibi Hücum Gemisi

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi; Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekât alanlarında ve gerektiğinde Hint Okyanusu (Arap Yarımadasının kuzeyi, Hindistan’ın batısı) ile Atlantik Okyanusu (Avrupa’nın batısı, Afrika’nın kuzeybatısı)’nda kullanılabilecektir.

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG ANADOLU, 1 Amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını ana üs desteği olmadan kriz bölgelerine taşıyabilecek, havuzunda taşıyacağı çıkarma araçları ile çıkarma operasyonlarına katılabilecek ve envanterdeki en ağır NATO helikopterleri ile dönebilen rotorlu Osprey hava araçlarının gece ve gündüz operasyon yapmasına olanak sağlayacak bir uçuş güvertesine sahip olacaktır.

Ayrıca, F-35B gibi dikey iniş ile kısa mesafede kalkış yapabilecek taktik uçaklarında konuşlanabileceği TCG ANADOLU ile Türkiye Cumhuriyeti bölgesel güç aktarım kabiliyetini, orta ölçekli küresel güç aktarımına çevirebilecektir. TCG ANADOLU, ameliyathane, röntgen cihazları, diş tedavi üniteleri ile yoğun bakım ve enfeksiyon odaları dahil en az 30 yatak kapasitesine sahip bir revir/hastaneye sahip olacak ve insani yardım operasyonlarında Hastane Gemisi olarak görev yapabilecektir.

Tam yüklü deplasmanda 27,436 ton ağırlıkta ve 231 metre boyunda inşa edilmesi planlanan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG ANADOLU, Silahlı Kuvvetlerimizin envanterinde yer alan en büyük deniz platformu olacaktır.

Kaynak: SavunmaSanayiST.com