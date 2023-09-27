Bayraktar: “Musk için de bir ilk olacak”
TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in eşsiz bir etkinlik olduğunu ve buradaki ruhu, girişimci Elon Musk'ın da yaşamasını istediğini söyledi.
Cumhuriyet'in 100'üncü yılında üç büyük şehirde düzenlenmesi kararı alınan TEKNOFEST'in son etabı İzmir'de gerçekleştiriliyor.
1 20
2 20
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Dokuz Eylül ve Ege Üniversiteleri'ni ziyaret etti.
3 20
4 20