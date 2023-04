Bayraktar Kızılelma ve Akıncı kol uçuşu gerçekleştirdi

Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu uçuşun görüntülerini de paylaştı.

Uçuşun dünya havacılık tarihinde bir ilk olduğuna dikkati çeken Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya havacılık tarihinde bir ilk; Bir Taarruzi İHA ve bir İnsansız Savaş Uçağı yakın kol uçuşunda otonom bir şekilde uçtu. Bayraktar #AKINCI Bayraktar #KIZILELMA Today 2 UCAV's flew in close formation autonomously, for the first time in world aviation history."