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Bayraktar Kızılelma, ikinci testten de başarıyla geçti!

Türkiye'nin yerli ve milli insansız savaş uçağı Kızılelma ikinci testten de başarıyla geçti.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, 2. uçuşunda sistem tanımlama testini başarı ile geçti.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin tamamen öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, 2. uçuşunda sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayraktar #KIZILELMA'mız 2. uçuş testini de başarıyla tamamladı. Ufku açık olsun." ifadelerini kullandı.

 

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