Bayraktar İHA dünya manşetlerinden düşmüyor!

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, insansız hava araçlarının ülkenin ulusal güvenliğinin tehdit edilmesi halinde harekete geçmeye hazır olacaklarını, aynı zamanda polis operasyonlarında da kullanılacağını açıkladı.

Baykar'ın temsilcileriyle Tiran'da düzenlenen imza töreninde konuşan Rama, insansız hava araçlarının hiçbir zaman bir savaşta kullanılmak zorunda kalmamasını umduğunu belirtti.

İnsansız hava araçlarının ne zaman teslim edileceği konusunda temsilciler bilgi vermedi.

Rama, SİHA'ların ülke sınırlarını gözetlemenin dışında, kenevir tarlalarının yerini tespit etmek ve orman yangınlarını takip etmek de dahil olmak üzere birçok alanda görevlilere yardımcı olacağını söyledi.

İnsansız hava araçlarını kullanmak üzere yaklaşık 30 kişinin eğitilmesi düşünülüyor.

Bayraktar insansız hava araçlarının popülaritesi, Ukrayna ordusu tarafından Rus güçlerine karşı kullanıldıktan sonra dünya genelinde daha da arttı.

2009'da NATO'ya katılan Arnavutluk'ta helikopter var ama savaş uçağı yok.