Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2’nin yaptığı görev uçuşlarına dair video yayınlandı

Baykar'dan yapılan açıklamada, "İnşallah, el birliği ile en kısa zamanda milletçe bu felaketin de üstesinden geleceğiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2’nin yaptığı görev uçuşlarına dair Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) bir video yayınladı. pic.twitter.com/MROMJQIuvb — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 9, 2023