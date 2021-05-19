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Bayraktar Akıncı S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya paylaşımında, "#19MAYIS ruhuyla... Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar #AKINCI S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. #MilliTeknolojiHamlesi" ifadelerini kullandı.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar Akıncı S-1'in bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladığını bildirdi.

Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"#19MAYIS ruhuyla... Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar #AKINCI S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. #MilliTeknolojiHamlesi"

Bayraktar, ayrıca Akıncı S-1'in fotoğrafını paylaştı.

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