Bayraktar: AKINCI PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık
Baykar Savunma, AKINCI TİHA PT-3'ün bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.
Baykar Savunma, AKINCI TİHA PT-3'ün bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.
AKINCI Prototip 3 ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Uçuşa ait görüntüleri Baykar, Twitter hesabından paylaştı.
Uçuş öncesi açıklamalarına yer verilen Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "27 Mart 2021. Bugün AKINCI Prototip 3 ilk uçuşunu yapacak inşallah. Birazdan bütün kontrolleri tamamlayıp havalandırmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Bayraktar test sonrası ise, "AKINCI Prototip 3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Yerde bazı ilave testlerimiz olacak. Sonrasında da hangara dönecek." diye konuştu.
BAYKAR'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bayraktar AKINCI TİHA'nın uçuş testleri tüm hızıyla sürüyor!
Bayraktar AKINCI PT-3 bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.
Semalarımızda hür ve özgür...
SELÇUK BAYRAKTAR: ARTIK DAHA FAZLA YERDE TUTAMADIK
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ise şu notu düştü:
AKINCI PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık.
Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.
Bu arada uçuştan sonra kandil simidimizi de aldık.
Berat Kandili'miz mübarek olsun.
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