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Bayraklı'da binalar neden çöktü? Uzman isim açıkladı

İzmir'deki meydana gelen depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'nda kullanılan malzemelerin ne denli kalitesiz olduğu canlı yayında gözler önüne serildi.

İzmir'de yaşanan depremin ardından bölgede büyük bir çalışma başlatıldı. Enkaz altında kalan vatandaşların tek tek kurtarılırken bir yandan da çöken binaların malzemeleri inceleniyor.

YUVARLAK DEMİR KULLANMIŞLAR

Mimar Nihat Şen, NTV canlı yayınında Rıza Bey Apartmanı'nda kullanılan malzemelerin kalitesizliğini anlattı. Binanın yapımında yuvarlak demirlerin kullanıldığını gösteren Şen, "Yuvarlak demir deprem anında betonla en kolay ayrışan yapı elemanıdır" dedi.

BETONU ELİYLE UFALADI

Nihat Şen, deprem sonrası çöken binadan alınan beton parçasını eliyle ovaladı ve betonun anında ufalandığı görüldü.

 

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