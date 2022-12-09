Bayır: "İktidar Yerli Malı Haftası'nı unutturdu"

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın 2002'den bu yana artarak devam eden ithalata karşı çaresiz kaldığını savundu.

İktidarın, yerli malı kullanımının önemini bir türlü topluma anlatamadığını iddia eden Bayır, "(Sen üretme yalnızca tüket) diyenlere karşı baş kaldırarak yerli malını savunmamız gerekirken yerli üreticiye gereken önemi vermiyoruz ve desteklemiyoruz. İthalata bağımlı hale geldik, sistematik olarak ekonomik çöküşe doğru sürüklendik." diye konuştu.

Millet İttifakı olarak iktidara geldiklerinde yerli üretim ve tüketim dengelerini devlet politikası haline getireceklerini anlatan Bayır, "Unutulmamalı ki tüketilen her yerli malı ülkemizde bir işsize iş, istihdam sorununun çözümü demek. Durma noktasına gelen üretimi canlandırmanın en iyi yolu yerli malına yönelmek. Üretmeyen, tüketimi zorunlu kılan politikadan çıkışın yolu yerli malı tüketmek." ifadelerini kullandı.

Gelişmiş ülkelerin, yerli malı üretiminin önemini kavradığını dile getiren Bayır, şunları kaydetti:

"Almanya'da bir otomobil fabrikasına girdiğinizde 'Japon otomobiline bineceksen, git kendine Japonya'da iş ara' yazar. Bir İngiliz atasözü de 'Asılacaksan, İngiliz ipiyle asıl' der. Fransa'da sinema salonlarında gösterilecek her 10 filmden 6'sının Fransız filmi olma zorunluluğu var. Gelişmiş ülkelerde durum böyleyken yer altı ve yer üstü zenginliklerinin fazlası olan, dört mevsimin yaşandığı cennet ülkemizde ne yazık ki görsel ve yazılı medyamızda Yerli Malı Haftası'nın yeteri kadar ilgi görmemesine üzülmemek elde değil. Her fırsatta yerli ve milli olduğunu söyleyen iktidar Yerli Malı Haftası'nı unutturdu."