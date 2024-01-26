Bayern vazgeçmiyor: Cimbom rekor bonservis istiyor!

Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansın ardından Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından yakından takip edilen Sacha Boey'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Bayern Münih, başarılı sağ bek oyuncusu Sacha Boey için Galatasaray ile resmi görüşmelere başladı.

Sağlık kontrolünden geçecek

Alman basınından Bild'in haberine göre Sacha Boey, yarın Almanya'ya giderek sağlık kontrolünden geçecek.

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano ise Bayern Münih'in Sacha Boey için Galatasaray'a ilk etapta 15 milyon Euro ve bonuslar teklif ettiğini ancak Galatasaray'ın daha fazlasını istediğini belirtti. Oyuncunun piyasa değeri 22 Milyon Euro olduğu için Galatasaray oyuncuyu rekor bedelle satmayı planlıyor.

Yapılan görüşmelerin ardından transferin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılarla 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Fransız yıldız, Galatasaray formasıyla bu sezon 31 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 2 kez ağları havalandırdı.

1 Milyon Euro'ya Fransa'dan gelmişti

2021'de Fransa'nın Rennes takımından 1.15 Milyon Euro'ya alınan Sacha Boey ilk etapta istenilen performansı gösterememişti. Taraftarın da gözüne bir türlü giremeyen yıldız oyuncu kendini geliştirerek Süper Lig'in en iyi sağ beki konumuna geldi.

22 Milyon Euro piyasa değeriyle ligin en değerli oyuncusu konumunda bulunan Boey'un transferinin birkaç gün içinde bitmesi bekleniyor.