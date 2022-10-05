Bayern Münih'ten farklı galibiyet!

Alman ekibi Bayern Münih, C Grubu'nda konuk ettiği Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'i, Leroy Sane(2), Serge Gnabry, Sadio Mane ve Eric Maxim Choupo-Moting'in attığı gollerle 5-0 yendi. Grubundaki üçüncü maçı da kazanan Bayern Münih, puanını 9 yaparak liderliğini sürdürdü. Viktoria Plzen ise henüz puan kazanamadı.

Bu arada Münih, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki yenilmezlik serisini 31 maça çıkararak rekor kırdı. Bavyera ekibi, 2012-2017 yıllarında 30 maç boyunca gruplarda kaybetmeyen Real Madrid'i geride bıraktı.

C Grubu'ndaki diğer maçta ise Inter evinde Barcelona'yı Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.