Bayburtlu Yusuf Özoğul AK Parti teşkilatında çalışmaya başladı

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Yusuf Özoğul'un AK Parti Genel Merkezi bünyesinde çalışmaya başladığını duyurdu

SOSYAL MEDYADAN TEBRİK MESAJLARI GELDİ

Bayburtlu Yusuf olarak hafızalara kazınan Yusuf Özoğul, AK Parti broşürü dağıttığı sırada , Mine K. isimli bir kadının sözlü saldırısına maruz kalmıştı. Ahlakını bozmayıp nazik tavrına devam eden Özoğul'a, sosyal medyada “iyi ki varsın Yusuf” sloganıyla destek mesajları yağmıştı.

Başkan Kadir İnan'ın paylaşımı sonrası da AK Parti Genel Sekreteri, Fatih Şahin,

"İyi ki varsın Yusuf, hoşgeldin" diyerek sosyal medya hesabından Özoğul'u tebrik etti.

"ÇOK GÜZEL BİR İŞE VESİLE OLMUŞSUNUZ"

Sosyal medya hesabından da pek çok vatandaş tarafından Bayburtlu Yusuf'a destek mesajları yağdı. İşte "Çok güzel bir işe vesile olmuşsunuz, kardeşimiz candır, güzel insandır" yorumlarının yapıldığı paylaşıma gelen destek mesajları:

NE OLMUŞTU?

İstanbul Pendik'te AK Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında gönüllü olarak broşür dağıtan Yusuf Özoğul, İYİ Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mine Koraş'ın alaycı tavrına ve provokatif sorularına maruz kaldı. Kapısına gelen genci küçük düşürmeye çalıştığı anları videoya kaydederek sosyal medya hesabından paylaşan İyi Partili Mine Koraş'a sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.