İYİ Parti'ye bir katılım daha gerçekleşti.

Baver Miroğlu kimdir?

Mardin, Mıhalemi aşiretinden inşaat mühendisi Baver Miroğlu, İYİ Parti'ye katıldı.

Peki Baver Miroğlu kimdir? Baver Miroğlu'nun, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Orhan Miroğlu'nun akrabası olduğu öğrenildi.

Baver Miroğlu İYİ Parti'deki ilk konuşmasında şunları söyledi:

"Sayın genel başkanım, değerli milletvekilleri, kıymetli konuklar... Öncelikle beni profesyonel iş yaşamından siyasete davete ederek İYİ Parti ailesinin değerli kadrolarıyla bir araya getiren, birleştirici, bütünleştirici genel başkanıma sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Vatandaşı olmaktan onur duyduğum büyük Türkiye’mizin içinden geçtiği bu çetin süreçte herkes gibi ben de ne yazık ki ufkun daraldığını görmekteyim. İçerisine itilmek istendiğimiz sonu belirsiz karanlıktan çıkış yolunu İYİ Partimizin yetkin kadrolarında ve Sayın genel başkanımızın rehberliğinde olacağına inandığım için burada huzurlarınızda bulunmaktayım"