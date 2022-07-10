Batuhan Çolak’a cinsel saldırıdan indirimli ceza

Aykırı Haber Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, (35) Bakırköy’de ofisine gittiği kadın avukat B.K.’yı (30) zorla arkasından sarılıp öptüğü iddiasıyla ‘basit cinsel saldırı’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.

Hürriyet’ten Burcu Purtul’un haberine göre, Bakırköy 30’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, Batuhan Çolak’a ‘sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı’ suçundan 2 yıl hapis cezası veren mahkeme, ‘iyi hal’ indirimi uygulayarak cezayı 1 yıl 8 aya indirdi. Mahkeme, cezanın 2 yılın altında olması ve sanığın bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluştuğu gerekçesiyle cezayı erteledi.