'Battı' iddiasına Bitay CEO'sundan açıklama

Türkiye'de kripto para birimlerini alıp satmak için kullanılan borsalardan Thodex'in internet sitesine 20 Nisan akşamından beri erişilemiyor. Thodex hakkında soruşturma başlatılırken, MASAK da hesapların bloke edildiğini duyurdu. Öte yandan Vebitcoin adlı şirket de faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Kütahyalı konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bitay isimli kripto para borsasından da korkunç şikayetler geliyor bana. Yine paralar çekilemiyor ve ortada muhatap yok. Üçüncü thodex vakası olabilir. Durumu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da bildirdim şimdi. Hemen ilgilendi. MASAK da bitay olayını şimdiden incelemeye almalı."

Bitay isimli kripto para borsasından da korkunç şikayetler geliyor bana. Yine paralar çekilemiyor ve ortada muhatap yok. Üçüncü thodex vakası olabilir. Durumu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da bildirdim şimdi. Hemen ilgilendi. MASAK da bitay olayını şimdiden incelemeye almalı. pic.twitter.com/GxRC0qwcOK — Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) April 23, 2021

BİTAY CEO’SUNDAN AÇIKLAMA

Bitay CEO’su Niyazi Yılmaz ise Kütahyalı’nın paylaşımına cevap verdi. Yılmaz “Ziraat Bankası ve Fiba Banka’da hesabı olan havaleler bu saatte de devam ediyor. Diğer bankada hesabı olanlara pazartesi sabahı ne kadar isterlerse anında para yatıracağız.” dedi.