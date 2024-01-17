Batshuayi alev aldı, Fenerbahçe farka gitti!
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Fenerbahçe, Adanaspor'u konuk etti. Batshuayi'nin 4 gol kaydettiği karşılaşmayı ev sahibi ekip 6-0 kazanmayı başardı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Fenerbahçe,Adanaspor'u ağırladı. Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşmaya Adanaspor istekli başladı ama Fenerbahçe bir süre sonra maça ağırlığını koydu.
Sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 6-0 kazanmayı başardı.
Michi Batshuayi 4 gol attı
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Lincoln Henrique, 39. 50. 68. ve 71. dakikada Belçikalı yıldız Michi Batshuayi kaydederken, maçın son golünü ise 81. dakikada Mert Hakan Yandaş kaydetti.
Bu sonucun ardından Adanaspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi. Fenerbahçe ise bol gollü geçen karşılaşma sonrası son 16 turuna yükselmeyi başardı.
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