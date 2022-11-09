Basketbolda milli heyecan başlıyor!

Milli basketbolculardan Buğrahan Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belçika Milli Takımı'nın tanıdıkları bir takım olduğunu belirterek, "Yazın onlarla Avrupa Şampiyonası'nda oynadık. Belçika maçını kazanarak Sırbistan maçına odaklanmak istiyoruz." diye konuştu.

Milli takımın şansız bir yaz geçirdiğini ancak takımın hedefleri doğrultusunda önüne baktığını ifade eden Buğrahan, şunları söyledi:

"Çok daha iyi bir yerde bitirebilirdik. İnsanların beklemediği bir yerde bitirebilirdik ama kısmetsizlik oldu. Bu takım daha iyi şeyleri hak ediyordu. Şu an gayet iyiyiz. Önemli oyuncularımız eksik. Onların yokluğunda iyi işler başarıp Dünya Şampiyonası'na gitmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Zor bir fikstür

Uzun bir aranın ardından milli takıma çağrılan Scottie Wilbekin de zor bir fikstürün kendilerini beklediğini belirtti.

Wilbekin, "Önce bir şeye odaklanıyorsunuz sonra bir diğerine. Fakat bunu yapmak zorundayız. Perşembe günü Kızılyıldız'ı, Cuma günü de Belçika'yı yenmek için odaklanmam gerekiyor. Uzun bir hafta olacak." ifadelerini kullandı.

Milli formaya yeniden kavuşmanın heyecanını yaşadığını vurgulayan Göksenin Köksal ise "Türk Milli Takımı'nın formasını giymek her Türk gencinin istediği bir şeydir. Benim için de çok büyük bir gurur ve onur. İnşallah burada 2'de 2 yaparız ve amacımıza ulaşırız." diyerek sözlerini noktaladı.