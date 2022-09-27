AjansHaber.com.tr Gündem PKK propagandası yapan 3 zanlı gözaltında

Başkentte terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 3 zanlı yakalandı

Ankara'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 4 zanlıyı tespit etti.

Bunun üzerine şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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