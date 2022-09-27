Başkentte terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 3 zanlı yakalandı
Ankara'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 4 zanlıyı tespit etti.
Bunun üzerine şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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