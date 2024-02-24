Başkentte sokak ortasında cinayet!
Ankara'da, kan donduran bir olay yaşandı. Polatlı ilçesinde 25 yaşındaki Ahmet Nuri Özkeskin, takip ettiği husumetlisi 32 yaşındaki Muhammet Doğan Turan'ı sokak ortasında silahla öldürdü. Olay sırasında seken kurşunlardan dolayı iki çocuk da yaralandı.
Ankara'da olay, önceki akşam saatlerinde Polatlı ilçesi Turan Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Nuri Özkeskin (25), daha önceden aralarında husumet bulunan Muhammet Doğan Turan'ı (32) takip ederek tabancayla ateş açtı.
Kurşunlar, Muhammet Doğan Turan ile cadde üzerindeki M.D. (8) ve Y.Ç.'ye (8) isabet etti.
Hastanede hayatını kaybetti
Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Muhammet Doğan Turan ise hastanede hayatını kaybetti.
Yaralanan çocuklar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olay sonrası kaçan ve suç aleti tabanca ile yakalanan Özkeskin de işlemleri sonrası tutuklandı.
Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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