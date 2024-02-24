Başkentte sokak ortasında cinayet!

Ankara'da olay, önceki akşam saatlerinde Polatlı ilçesi Turan Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Nuri Özkeskin (25), daha önceden aralarında husumet bulunan Muhammet Doğan Turan'ı (32) takip ederek tabancayla ateş açtı.

Kurşunlar, Muhammet Doğan Turan ile cadde üzerindeki M.D. (8) ve Y.Ç.'ye (8) isabet etti.

Hastanede hayatını kaybetti

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Muhammet Doğan Turan ise hastanede hayatını kaybetti.

Yaralanan çocuklar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olay sonrası kaçan ve suç aleti tabanca ile yakalanan Özkeskin de işlemleri sonrası tutuklandı.

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.