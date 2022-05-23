AjansHaber.com.tr Gündem Başkentte sağanak etkili oldu

Başkentte sağanak etkili oldu

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, çevredeki otobüs durakları ve binaların girişlerinde bekledi.

Ankara'da kısa süreli sağanak etkili oldu.

Kentte öğleden sonra bastıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, çevredeki otobüs durakları ve binaların girişlerinde bekledi.

Sürücüler, bu baskınının etkili olduğu caddelerde ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafikte aksamalar meydana geldi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Erdoğan, Johnson ile telefonda görüştü
EYT için yeni formül: 9 bin ve 7 bin 200 gün
MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi!
Atama kararları Resmi Gazete'de
50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi
Marmaray ile 700 milyon kişi seyahat etti
Erdoğan ve Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez görüştü