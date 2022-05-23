Başkentte sağanak etkili oldu
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, çevredeki otobüs durakları ve binaların girişlerinde bekledi.
Ankara'da kısa süreli sağanak etkili oldu.
Kentte öğleden sonra bastıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu.
Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, çevredeki otobüs durakları ve binaların girişlerinde bekledi.
Sürücüler, bu baskınının etkili olduğu caddelerde ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafikte aksamalar meydana geldi.
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