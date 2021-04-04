Başkentte PKK/PYD/YPG'li 3 terörist yakalandı
Etkin pişmanlıktan yararlanan teröristlerin beyanları doğrultusunda, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD/YPG bünyesinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Başkentte düzenlenen operasyonda, PKK/PYD/YPG'li 3 terörist yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, etkin pişmanlıktan yararlanan teröristlerin beyanları doğrultusunda, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD/YPG bünyesinde faaliyet yürüttükleri belirlenen yabancı uyruklu 4 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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