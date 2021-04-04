AjansHaber.com.tr Gündem Başkentte PKK/PYD/YPG'li 3 terörist yakalandı

Başkentte PKK/PYD/YPG'li 3 terörist yakalandı

Etkin pişmanlıktan yararlanan teröristlerin beyanları doğrultusunda, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD/YPG bünyesinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Başkentte düzenlenen operasyonda, PKK/PYD/YPG'li 3 terörist yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, etkin pişmanlıktan yararlanan teröristlerin beyanları doğrultusunda, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD/YPG bünyesinde faaliyet yürüttükleri belirlenen yabancı uyruklu 4 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Emekli Amiraller, skandal bir bildiri yayımladı
En çok aşı yapan ülkeler arasında 6'ncı sıradayız
İBB 458 milyonluk ihalenin hesabını veremedi!
Kanal İstanbul'la ilgili heyecanlandıran açıklama
"Sağlık turizminde payımızı artırmalıyız"
Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu
Ahmet Hakan'dan CHP'li belediyelere tavsiye