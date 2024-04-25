Başkentte medikal malzeme fabrikasında yangın çıktı

Alınan bilgiye göre, Güzelhisar Mahallesi Çankırı Bulvarı'ndaki fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri saat 15.54'te müdahale etmeye başladı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.