AjansHaber.com.tr Yaşam Başkentte medikal malzeme fabrikasında yangın!

Başkentte medikal malzeme fabrikasında yangın çıktı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde, medikal malzeme üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Güzelhisar Mahallesi Çankırı Bulvarı'ndaki fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri saat 15.54'te müdahale etmeye başladı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Esenyurt'ta yokuştan kayan kamyon 11 araca çarptı!
Kavgada vücuduna tornavida saplanan kişi öldü
İsmailağa Cemaati'nin lideri hayatını kaybetti!
11 yaşındaki çocuk tabancayla kendini vurdu
Kayıp olarak aranıyordu: Acı haber geldi
Üzüm asmasını kesen yeğenini tabancayla vurdu!
İlber Ortaylı'nın sağlık durumu nasıl?