Başkentte medikal malzeme fabrikasında yangın çıktı
Ankara'nın Akyurt ilçesinde, medikal malzeme üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Güzelhisar Mahallesi Çankırı Bulvarı'ndaki fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri saat 15.54'te müdahale etmeye başladı.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Ankara’nın Akyurt ilçesinde yer alan bir fabrikada yangın meydan geldi.— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 25, 2024
🔹Yangına müdahale devam ediyor. pic.twitter.com/141sKWHpu9
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