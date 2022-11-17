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Başkentte kayalıklardan düşen genç öldü

Ankara’nın Mamak ilçesinde taş ocaklarının bulunduğu bölgedeki kayalıklardan düşen genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, gündüz saatlerinde Beytullah Alkan adlı genç, Mutlu Mahallesi’nde taş ocaklarının bulunduğu bölgedeki kayalıklardan henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Alkan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Alkan'ın cansız bedeni cenaze aracı ile morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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