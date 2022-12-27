Başkentte kaçakçılık operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 19-25 Aralık'ta kent genelinde operasyonlar düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 2 bin 555 paket kaçak sigara, 2 bin 440 cinsel içerikli ürün, 1786 elektronik ve muhtelif kaçak eşya, 1570 kaçak puro, 383 sahte bandrol, 224 kaçak tütün, 127 litre sahte içki, 52 kaçak cep telefonu, 51 litre etil alkol ve 1 milyon 391 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Operasyonlarda, 36 şüpheli gözaltına alındı.