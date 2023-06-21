AjansHaber.com.tr Yaşam Başkentte kaçakçılık operasyonu! 23 zanlı yakaland

Başkentte kaçakçılık operasyonu! 23 zanlı yakalandı

Ankara'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında son bir haftada 23 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Ankara'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında son bir haftada 23 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 12-18 Haziran'da kent genelinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 23 şüpheli yakalanırken, 2 milyon 320 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 11 bin 630 paket sigara, 11 bin 506 bandrol, 2 bin 66 elektronik/muhtelif eşya, 1,2 ton tütün, 202 şişe sahte içki, 19 cep telefonu, 10 litre etil alkol ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu uyarı!
Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi!
Meteoroloji'den turuncu ve sarı kodlu uyarı!
Malatya-Ankara arası 6.5 saate düşüyor!
97. Gazi Koşusu'na kayıtlı safkanlar belli oldu
Firari FETÖ hükümlüsü eski komiser tutuklandı
Yorgun mermi isabet eden çocuk hayata tutunamadı