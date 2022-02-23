Başkentte doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbeden şüpheli tutuklandı
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktor Ebru Ergin Bakar'ı darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Feray Y. tutuklandı.
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Yenimahalle Semt Polikliniğinde görevli Dr. Bakar'ın darbedilmesine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Feray Y. dün gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ercan Poyraz tarafından ifadesi alındı.
Poyraz, Feray Y'yi, "kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Hakimlik, sorgu sonucunda şüphelinin söz konusu suçtan tutuklanmasına karar verdi.
Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin ayrıca 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet ettiğine de işaret edildi.
Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin, dün istediği ilacı yazmadığı gerekçesiyle hastası Feray Y. tarafından darbedildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.
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