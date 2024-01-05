Başkentte çeşitli suçlardan aranan 709 kişi yakalandı
Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 709 kişinin yakalandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 29 Aralık 2023 ile 4 Ocak 2024 tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.
Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 5, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 25, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 31, 5 yıla kadar hapis cezası olan 220, ifadeye yönelik aranan 428 şüpheli olmak üzere 709 kişi yakalandı.
Ankara il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon sonuçlarına ilişkin Bilgiler. pic.twitter.com/A09xuv1ZRr— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) January 5, 2024
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