Başkentte çeşitli suçlardan aranan 709 kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 29 Aralık 2023 ile 4 Ocak 2024 tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 5, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 25, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 31, 5 yıla kadar hapis cezası olan 220, ifadeye yönelik aranan 428 şüpheli olmak üzere 709 kişi yakalandı.