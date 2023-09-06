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Başkentte bir kişi silahla vurularak öldürüldü!

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Cinnah Caddesi'nde, bir kişi alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada silahla vurularak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Cinnah Caddesi'nde akşam saatlerinde L.İ, ortağı olduğu iddia edilen kişi tarafından 06 DYY 502 plakalı otomobilde silahla vurularak öldürüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

L.İ, olay yerinde hayatını kaybetti, polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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