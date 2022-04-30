AjansHaber.com.tr Gündem Başkentte bayram öncesi narkotik operasyonu

Başkentte bayram öncesi narkotik operasyonu

Başkentte yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi narkotik ekiplerince düzenlenen baskınlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 41 kişinin evine sabaha karşı eş zamanlı baskın yapıldı.

Haklarında 1 yıldan 12 yıla kadar farklı sürelerde hapis cezası bulunan E.Y, K.Ö, A.Ö, S.A, G.K, N.A, A.Y. ve H.K. gözaltına alındı.

K.Ö'nün evindeki aramada reçeteye tabi 18 hap ele geçirildi.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Erdoğan ve heyetinden umre ziyareti
Emeklilere müjde! Seyyanen zam yolda!
Benzine zam geliyor!
Türk Telekom'dan 9,5 milyar TL konsolide gelir!
3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
İBB'de kalaşnikoflu Sosyal Hizmetler Uzmanı
Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödedi