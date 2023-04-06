Başkentliler TOGG'u yeni açılan merkezde deneyimliyor

Ankara'da Söğütözü Metro İstasyonu'nun karşısında geçen hafta açılan merkezde, Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X'un "Gemlik mavisi", "Kula grisi" ve "Anadolu kırmızısı" renklerindeki modelleri sergileniyor. Togg bünyesindeki yaklaşık 20 personel, merkeze gelenleri bilgilendiriyor.

Vatandaşlar, deneyim merkezindeki bilgilendirici videolar aracılığıyla Togg ekosistemini yakından tanıma fırsatı bulurken Trugo şarj ağı ve şarj deneyimi konusundaki detayları da öğreniyor.

"Böyle bir araba yapabileceğimizi düşünmek gurur veriyor"

Merkeze bilgi almak ve araçları incelemek için gelen Ensar Aslanboğa, Togg'a hayran kaldığını belirterek, "Açıkçası bizim böyle bir araba yapabileceğimizi düşünmek bana gurur veriyor. Bu arabanın bize ait olması gururlandırıyor." dedi.

Seri üretime geçildiğinde aracı satın almayı planladığını dile getiren Aslanboğa, teknoloji ve malzeme kalitesi olarak aracın üst sınıf olduğunu söyledi.

Meysem Tamam da T10X'in teknolojisinden etkilendiğini ifade etti. T10X'un geleceğin aracı olduğunu vurgulayan Tamam, "Yerli olması bizi daha çok mutlu etti. Yerli olmasının verdiği gururu yaşıyorum." diye konuştu.

Merkeze gelmeden önce kafasında bazı soru işaretleri olduğunu anlatan Tamam, araçları incelemesinin ardından bunların ortadan kalktığını söyledi. Tamam, aracın kaliteli göründüğüne dikkati çekerek, "Alınmayacak bir araç değil, bekleyip daha sonra almayı planlıyorum. Kendim için daha erken diyorum çünkü sıra çok. Bu sıra zor gelir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Zahide Özdemir de T10X'i çok beğendiğini ve dizaynının çok güzel olduğunu belirtti. Aracın çok konforlu göründüğüne işaret eden Özdemir, Togg'un ön siparişi için başvurduklarını ve kura sonrası sipariş hakkı kazandıklarını aktardı.

Togg, Avrupa'ya da açılacak

Öte yandan Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, 2023 boyunca deneyim merkezlerinin sayısını, 8'i mobil deneyim merkezi olmak üzere 18’e çıkaracaklarını ifade etmişti.

Kullanıcı odaklı bir marka olarak kullanıcılarla bir araya geldikleri temas noktalarını önemsediklerini vurgulayan Karakaş, "Ankara'da sadece deneyim merkezimiz olmayacak, yakın zamanda teslimat ve servis noktalarımızı da açacağız. Kullanıcılarımıza daha hızlı, etkin ve verimli bir deneyim sunmak için ülkemizin 7 bölgesinde deneyim merkezleri, servis ve teslimat noktaları açmayı sürdüreceğiz." bilgisini vermişti.

Karakaş, 2023'te üretecekleri 28 bin Togg'a odaklandıklarını belirterek "2024’ün sonundan itibaren artık yavaş yavaş Avrupa'ya açılmanın planlarını, projelerini yapıyoruz." demişti.