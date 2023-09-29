Başkentin trafiği, şehit polisin kızına emanet!
Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün ilk kadın müdürü Sevil Atasoy, şehit trafik polisi babasını örnek alarak seçtiği mesleğini gururla yerine getiriyor.
Yaklaşık 20 yıldır emniyet teşkilatında görev yapan, 2 çocuk annesi Atasoy, 6 yıldan bu yana görevini Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde sürdürüyor.
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Trafik polisi babası Mehmet Bayraktar`ın 1998`de Eskişehir`de alkollü sürücünün kullandığı araçla çarpması sonucu şehit olmasının ardından polis memuru olmaya karar veren Atasoy, 1999`da 17 yaşındayken Polis Akademisini kazandı.
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Şu an 3. sınıf emniyet müdürü olan Atasoy, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç tarafından trafik şube müdürlüğü görevine getirildi. Atasoy Ankara`nın ilk kadın trafik şube müdürü oldu.
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Yeni görevine 23 Ağustos`ta başlayan Atasoy, Türkiye`nin kalbi Ankara`nın trafik düzeninden sorumlu.
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