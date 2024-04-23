Başkent Millet Bahçesi’nde 23 Nisan coşkusu!

Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikte çocuklar, armağan edilen bu güzel bayramda, oyun parkurundan tiyatroya, beceri ve zekâ oyunlarından bilgi yarışmasına kadar birçok etkinliğe katılarak aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi. 23 Nisan etkinliklerinde, Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde bir dünya markası haline gelen Sıfır Atık çalışmaları da büyük ilgi gördü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Başkentli çocuklara unutulmaz bir 23 Nisan etkinliği gerçekleştirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, Ankara’da çocuklara çevre sevgisi kazandırmak ve bu konuda bilinçlendirmek amacıyla Bakanlığın Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklerin ilki Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 28 Ekim 2021'de açılışının yapıldığı Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştirildi.

ÇOCUKLARA UNUTAMAYACAKLARI BİR BAYRAM YAŞATILDI

Çocukların mutluluğuna ortak olunan günde; oyun parkurundan tiyatroya, beceri ve zekâ oyunlarından bilgi yarışmasına kadar birçok etkinlik düzenlendi. Başkentlilerin büyük ilgi gösterdiği etkinliklerde; şişme oyun parkurları, sıfır atık atölye çalışmaları, yüz boyama, pamuk prenses ve palyaço gösterileri yer aldı. Ayrıca, bando takımı, tahta bacak, Kahoot Sıfır Atık Bilgi Yarışması, sihirbaz çocuk tiyatrosu, ‘Ağaçlarımız’ temalı pandomim, interaktif çocuk konseri, Hacivat-Karagöz, ahşap zekâ ve beceri oyunları ile çocuklara unutamayacakları bir bayram yaşatıldı.

SIFIR ATIK İLE GERİ DÖNÜŞÜM SÜRECİNE ŞAHİTLİK ETTİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde bir dünya markası haline gelen Sıfır Atık çalışmalarının da büyük ilgi topladığı etkinlikte çocuklar; Sıfır Atık hakkında bilgilendirildi ve uygulamalı olarak atıkları ayrıştırma fırsatı yakaladı. Böylece çocuklar, geri dönüşüm sürecine şahitlik ederek, çevreyi koruma konusunda bilinçlendirildi.

"BURASI ÇOCUKLARIMIZLA BİRLİKTE BİR ÇİÇEK DÜNYASINA DÖNÜŞTÜ"

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 23 Nisan etkinlik alanını ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu da çocukların bayramını kutladı. Tuzcuoğlu, stantları gezerek yapılan etkinliklerle ilgili Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Tayfun Çelik'ten bilgi aldı. Çocukların oynadıkları oyunlara da eşlik eden Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, Sıfır Atık standını da ziyaret etti. Tuzcuoğlu, etkinlik alanında yaptığı konuşmada, “Şehrin kalbinde yer alan millet bahçelerimiz hem iklim değişikliği ile mücadelede hem de vatandaşlarımızın yeşil bir alana kavuşması adına büyük bir görev üstleniyor. Çocuklarla birlikte burası ayrı bir çiçek dünyasına dönüştü. Aileleri burada görmek, Eğitim ve Yayın Dairemizin bu güzel programında sizlerle beraber olmak da ayrıca mutluluk verdi. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Bu güzel yavruları görünce gönlümüz ayrı bir açılıyor." diye konuştu.

"ÇEVRE BİZE BİR EMANET"

Deprem bölgesinde devam eden çalışmalara değinen ve 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya devam ettiklerini ifade eden Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, şunları söyledi:

"Afet bölgesinde 76 bin konutu teslim ettik. 300 binden fazla konutumuzun da yapımı sürüyor. Bir elimiz daima orada. Afet bölgesinde de 23 Nisan etkinliklerimizi yapıyoruz. Gerçekten çevre bize bir emanet ve gelecek nesillere güzel bir çevre bırakmak son derece önemli. Muhakkak duyuyorsunuzdur, iklim değişikliğiyle alakalı dünyada çok büyük gelişmeler var. Dolayısıyla bu anlamda çocuklarımızı biraz daha küçük yaşlardan itibaren bilinçlendirmemiz ve çevre hassasiyetlerini geliştirmemiz lazım. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğümüz ve İklim Değişikliği Başkanlığımızla çocuklarımızı, yavrularımızı bilinçlendirmeye de çalışıyoruz. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bir çiçekten çok daha kıymetli yavrularımızı buraya getiren ebeveynleri tebrik ediyorum."

ÇOCUKLAR, 23 NİSAN ETKİNLİĞİNDEN MUTLU AYRILDI

Etkinlikte doyasıya eğlenen ve birbirinden faydalı oyunlar oynama şansı bulan çocuklar da "23 Nisan etkinliği bizim için çok güzeldi. Burası çok büyük bir alan. 23 Nisan'da burada olduğumuz ve öğretici oyunlar oynamaya fırsat bulduğumuz için çok mutluyuz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

DEPREM BÖLGESİ UNUTULMADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Nisan’da depremzede çocukları da unutmadı. Deprem bölgesinde Hatay’da 25 Nisan’da, Kahramanmaraş’ta 26 Nisan’da, Adıyaman’da 27 Nisan’da, Malatya’da ise 28 Nisan’da etkinlikler düzenlenecek.