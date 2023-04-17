Başkan Şentop, Turgut Özal’ı andı!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefatının 30. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı rahmetle andı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin ilk sivil Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ı rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Fikirleriyle yenilikçi, icraatlarıyla atılımcı ve inancıyla yürekli bir lider olarak milletimizin kalbindeki mümtaz yeri baki kalacaktır. Ruhu şad olsun." ifadelerine yer verdi.