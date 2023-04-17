AjansHaber.com.tr Siyaset Başkan Şentop, Turgut Özal’ı andı!

Başkan Şentop, Turgut Özal’ı andı!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefatının 30. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefatının 30. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı rahmetle andı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin ilk sivil Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ı rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Fikirleriyle yenilikçi, icraatlarıyla atılımcı ve inancıyla yürekli bir lider olarak milletimizin kalbindeki mümtaz yeri baki kalacaktır. Ruhu şad olsun." ifadelerine yer verdi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Erdoğan: "Onlar laf üretir, biz iş üretiriz"
Erzurum'da MHP'nin milletvekili adayları tanıtıldı
Erdoğan: Seçim kirli pazarlıklarla kazanılmaz!
Erdoğan: "Tek derdimiz bu ülkedir"
Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulundu!
Akın: “14 Mayıs, kutsal görev günüdür”
Numan Kurtulmuş, Zeytinburnu'nda konuştu