Başkan Kurtulmuş'tan İran'a taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümünün ardından taziye mesajı yayımladı.

Başkanı Kurtulmuş, taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Elim bir kazada hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyor, acılarını paylaşıyorum.

Aynı kazada vefat eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer merhumlar için taziyelerimi bildiriyorum."