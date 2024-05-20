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Başkan Kurtulmuş'tan İran'a taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Elim bir kazada hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı diliyorum" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümünün ardından taziye mesajı yayımladı.

Başkanı Kurtulmuş, taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Elim bir kazada hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyor, acılarını paylaşıyorum.

Aynı kazada vefat eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer merhumlar için taziyelerimi bildiriyorum."

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