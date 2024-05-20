Başkan Kurtulmuş'tan İran'a taziye mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Elim bir kazada hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı diliyorum" dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümünün ardından taziye mesajı yayımladı.
Başkanı Kurtulmuş, taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Elim bir kazada hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyor, acılarını paylaşıyorum.
Aynı kazada vefat eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer merhumlar için taziyelerimi bildiriyorum."
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