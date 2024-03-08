Başkan Kurtulmuş’tan 8 Mart mesajı!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ümit ediyorum ki kederi yüklenirken bile tükenmez bir ümitle evlatlarını ve vatanlarını koruyan Filistinli kadınların haklı mücadelesi, insanlığın uyanışına bir vesile olur." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Varlığı, duruşu, emeği, feraseti, özverisi ve cesareti üzerinde geleceği yükselten, hayatın her alanında koşulsuz sevgi ve merhametleriyle umudu güçlendiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Ümit ediyorum ki kederi yüklenirken bile tükenmez bir ümitle evlatlarını ve vatanlarını koruyan Filistinli kadınların haklı mücadelesi, insanlığın uyanışına bir vesile olur. İyiliğin ve güzelliğin ana yurdu, vefakar, kahraman tüm kadınlara sonsuz minnetle..."