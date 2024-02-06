Başkan Kurtulmuş, saldırıyı lanetledi!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki kontrol noktasına yönelik saldırı girişimini lanetleyerek, yaralanan vatandaşlara ve polislere acil şifa diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde yer alan polis noktasına yönelik hain saldırıyı ve faillerini lanetliyor; teröristleri etkisiz hale getirerek görevini layıkıyla gerçekleştiren kahraman polislerimizi yürekten kutluyor, yaralı vatandaşlarımıza ve polislerimize acil şifalar diliyorum. Huzura, barışa, adalete saldıran terör örgütlerinin birlik ve beraberliğimizi bozmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.