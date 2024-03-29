Başkan Kurtulmuş, Katjavivi ile görüştü!

Kurtulmuş, Katjavivi ile gerçekleştirdiği baş başa görüşmede yaptığı konuşmada, birçok bölgesel ve uluslararası alandaki konularda müşterek görüşlere sahip olunan Namibya'nın Meclis Başkanını Türkiye’de ve İstanbul’da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kurtulmuş, “Bugün Türkiye-Namibya ilişkileri bakımından tarihi bir güne tanıklık ediyoruz.

Bu ziyaret, Namibya tarafından Türkiye'ye yapılan en üst düzey ziyaret olması bakımından tarihi bir önem arz ediyor. Sayın Başkana hoş geldiniz diyorum.” ifadesini kullandı.

Namibya’nın, bağımsızlık mücadelesi başladığı 1960’lardan itibaren Türkiye olarak Namibya halkının yanında yer aldıklarını ve bağımsızlık mücadelesine destek verdiklerini belirten Kurtulmuş, Namibya Ulusal Meclisi Başkanı Katjavivi’nin de Namibya’nın kurtuluş mücadelesinin önemli figürlerinden birisi olduğunu, kendisini bu özelliği bakımından da Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Namibya’nın, Güney Afrika apartheid rejiminin yıkılmasında çok önemli katkıları olduğunu dile getiren Kurtulmuş, bugün de Namibya hükümetinin özellikle Filistin davasına verdiği destekleri fevkalade önemli bulduklarını vurguladı.

Kurtulmuş, “Gazze'de İsrail'in altı aya yaklaşan bir süredir devam ettirdiği insanlık suçlarını, artık soykırım boyutlarına varmış olan bu katliamlarına karşı Namibya'nın uluslararası alanda göstermiş olduğu tavrı, Türk milleti olarak büyük bir takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Ümit ediyoruz ki nasıl birinci apartheid rejimi Güney Afrika'da yıkıldıysa şu anda insanlığa karşı büyük suçlar işleyen İsrail'deki Netanyahu hükümeti ve onun çetesi de ikinci apartheid rejimi olarak yıkılacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye olarak son 20 yıllık süre içerisinde fevkalade ciddi bir Afrika açılımı gerçekleştirdiklerini bildiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“Afrika'ya karşı yeni bir yaklaşım içerisindeyiz. Bu çerçevede Türkiye'nin şu anda Afrika'nın hemen hemen her bölgesiyle çok yakın ilişkileri giderek daha da gelişmektedir. 38 büyükelçiliğimizin Afrika kıtasında artık çok aktif bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Kısa süre içerisinde bu büyükelçilik sayısını da 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Afrika'daki temel prensibimiz, Afrika halklarıyla işbirliği esasında, kazan kazan prensibi çerçevesinde her alanda işbirliğini geliştirmektir. Bu anlamda ticari ilişkilerimizin, kültürel ilişkilerimizin, eğitim alanındaki ilişkilerimizin, kalkınma alanındaki ilişkilerimizin çok güçlü hale getirilmesini temin etmek için gayret sarf ediyoruz.

Afrika'ya karşı yaklaşımımız asla ve asla bazı kolonyalist devletlerin yaptığı gibi üstenci bir yaklaşımla Afrika halklarına buyurgan bir edayla yaklaşmak değil. Tam tersine dostça, kardeşçe elimizi uzatmak ‘Buyurun hep beraber elimizi tutun, hep birlikte dünyada gelişen, kalkınan, birlikte büyüyen ülkeler olalım’ teziyle hareket ediyoruz. Bunda da inşallah başarılı olacağız.”

Türkiye-Namibya arasındaki ilişkileri istenen düzeye çıkarmak için mücadele edeceklerini belirten Kurtulmuş, özellikle parlamenter diplomasi alanındaki imkanları sonuna kadar kullanmak gerektiğini vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bu amaçla bugün Namibya Ulusal Meclisi Başkanı Katjavivi ile iki ülke parlamentosu arasında işbirliği mutabakatını imzalayacaklarını ifade ederek, “Bu mutabakatla iki ülke parlamentosunun parlamenter diplomasi alanındaki faaliyetlerinin daha yakın bir ilişki içerisinde sürdürülebilmesini temin edeceğiz. Bu düzeyde ilkini gerçekleştirdiğimiz bu toplantıların verimli olmasını ve güzel sonuçlar çıkarmasını temenni ediyorum.” dedi.

“Dünyada yeni bir küresel sistem nasıl kurulabilir bunun üzerine çalışmamız lazım”

Bugün dünyada yaşanılan gelişmelere işaret eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“Gazze'de yaşanan insanlık suçları, ağır insani kayıplar, Birleşmiş Milletler'in kararına rağmen İsrail'in durdurulamayan saldırganlığı ve bir soykırım, dünyanın gözü önünde işleniyor ve bütün dünya buna seyirci kalıyor, hiçbir şekilde bunu önleyemiyor. Aynı şekilde Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaş, iki yılı aşmış olmasına rağmen, bu savaşı durdurmak için Birleşmiş Milletler'in en ufak bir etkisinin olmadığı görülüyor.

Dünyadaki kitlesel göç meselesi, açlık meselesi, sağlık sorunları… Hangi sorunu alırsanız alın, uluslararası sistemin tamamıyla fonksiyonsuz olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bizim hep beraber çalışıp dünyada yeni, adil, barışı esas alan insancıl bir küresel sistem nasıl kurulabilir bunun üzerine çalışmamız lazım. Her uluslararası platformda söylediğimiz, ‘Dünya beşten büyüktür’ sözü de buna işaret etmektedir.”

“Türkiye bizim için son derece önemli”

Namibya Ulusal Meclisi Başkanı Katjavivi, Türkiye’de ve İstanbul’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke parlamentosunun birlikte daha fazla çalışması, ilişkileri daha fazla derinleştirmesi arzusunda olduklarını söyledi.

Namibya ve Türkiye ilişkilerini ve işbirliğini her anlamda derinleştirmeyi arzuladıklarını ifade eden Katjavivi, Türkiye’nin kendileri için son derece önemli ve kıymetli bir partner olduğunu, bu anlamda kendilerinin sürdürdüğü çok önemli çabalarda Türkiye’nin desteğini her zaman gördüklerini belirtti.

Katjavivi, iki ülkenin parlamentosu arasındaki işbirliğini ve dayanışmasını daha da artıracak çalışmaları somutlaştıracaklarını söyleyerek, bunun da geleceğe yönelik atılacak önemli bir adım olacağını bildirdi.

Namibya’nın Türkiye’ye atadığı ilk büyükelçinin de kendisinin olduğunu ifade eden Katjavivi, bu görevinde iki ülke işbirliğinin tesis edilmesi konusunda da önemli bir rol oynadığını düşündüğünü de kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığıyla da önemli temaslarının olduğunu aktaran Katjavivi, şimdi Namibya Ulusal Meclisi Başkanı olarak iki ülke dostluğunu daha da ileri götürecek adımları atmanın büyük bir gurur olduğunu belirtti.

Kurtulmuş ve Katjavivi, daha sonra heyetler arası toplantıya başkanlık etti.

İki ülke parlamentosu arasında işbirliği protokolü imzalandı

Heyetler arası toplantının sonunda TBMM ve Namibya Ulusal Meclisi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Buna göre, iki ülke ve halkları arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek için çeşitli alanlarda parlamenter işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunulacak.

Denetim ve parlamentonun diğer faaliyetlerine ilişkin tecrübe ve bilgi paylaşımını güçlendirmek amacıyla ihtisas komisyonları, parlamenter dostluk grupları ve idari teşkilatlar arasında düzenli temaslar, karşılıklı ziyaretler ve ortak toplantılar yapılması teşvik edilecek.

Görüşmede, Türkiye-Namibya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Ali Murat Nas da yer aldı.