Başkan Kurtulmuş bayram namazını Fatih Camii'nde kıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayram namazını Fatih Camii'nde kıldı. Kurtulmuş, namaz sonrasında açıklama yaptı:

"Her sene Ramazan ayında İsrail, Filistin'de Müslümanlara yönelik her türlü zulmü yapıyordu. Fakat bu sene insanlık tarihinin gördüğü en büyük katliamlardan birisini gerçekleştirdi.

İki milyar nüfusa sahip olan İslam dünyası da iyi bir sınav veremedi. Hep beraber çaresizlik ve bölünmüşlük içerisinde katliamı seyretti. Bundan dolayı ayrıca bir üzüntü içerisindeyiz.

Yeryüzünde haksızlıkları engelleyecek olan da bizatihi insanlığın kendisidir. Bu vesileyle buradan Filistinli kardeşlerimize selamlarımızı, sevgilerimizi ifade ediyorum. Allah şehitlere rahmet eylesin, Gazzeli Müslümanlara imdat eylesin."